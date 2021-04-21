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На выплаты по уходу за детьми потребуется 4 млрд рублей

Экономика » Финансы » Деньги

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что для увеличения выплат по уходу за детьми в возрасте до семи лет потребуется свыше 4 млрд рублей. Так он прокомментировал инициативу президента Владимира Путина, озвученную во время ежегодного послания Федеральному собранию.

На выплаты по уходу за детьми потребуется 4 млрд рублей

Напомним, президент предложил выплачивать больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от зарплаты, вне зависимости от стажа. Сейчас такие больничные получают только те, чей стаж составляет восемь лет и более. При стаже от пяти до восьми лет получают 80% от зарплаты, при стаже до пяти лет — 60%.

По словам министра, около 1,5 млн россиян получают больничные по уходу за детьми в размере 60-80% от среднего заработка. Именно им придётся увеличить пособие, на что потребуется дополнительно свыше 4 млрд рублей.

Ранее Минтруд разъяснил порядок получения новых социальных выплат, которые могут получить беременные и одинокие родители с доходом ниже прожиточного минимума.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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