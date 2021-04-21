Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в 2020 году его доход оказался выше, чем у президента Владимира Путина. По его словам, это всё благодаря процентам по банковским вкладам и сбережениям, находящихся в управлении.
Песков, комментируя данные о доходах чиновников, опубликованных на прошлой неделе, отметил, что не только он заработал больше, чем Путин, но и многие другие, сообщает "Комсомольская правда".
Пресс-секретарь президента объяснил эту разницу не только тем, что "по-разному начисляется зарплата", но сюда добавляются "разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении".
В частности, у самого Пескова есть банковские вклады и денежные средства на балансе управляющих компаний.
"И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются", — подытожил он.
Доход Путина за прошлый год составил почти 10 млн рублей, доход Пескова — 12,5 млн рублей.
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