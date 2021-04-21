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ЕАБР назвал ключевой фактор ускорения российской экономики

Экономика » Финансы » Деньги

Повышение инвестиционной активности со стороны государства и развитие инфраструктуры станут ключевым фактором повышения темпов роста экономики. Об этом заявил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

ЕАБР назвал ключевой фактор ускорения российской экономики

По его словам, повышение инвестиционной активности, в том числе инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в магистраль Москва-Казань-Екатеринбург, "являются ключевым фактором повышения темпов потенциального экономического роста", сообщает "Прайм". По оценкам ЕАБР, государственные инвестиции в ближайшие годы будут вносить в ВВП около 1%.

На динамику экономики повлияют и дополнительные бюджетные расходы на поддержку населения. Рост доходов небогатых граждан приводит к увеличению потребления, а не сбережений.

При этом Винокуров допускает, что дополнительные бюджетные расходы могут уменьшить степень требуемой поддержки экономики со стороны Центробанка РФ и он может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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