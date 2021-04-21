Потери российских экспортёров могут составить более 3 млрд евро в год из-за введения углеродного налога в Евросоюзе. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
Он считает, что нужно защитить "наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия". Все они находятся в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования.
По предварительным оценкам, ежегодный негативный эффект от углеродного налога Евросоюза для российских экспортёров может превысить 3 млрд евро.
ЕС собирается не позднее 2023 года ввести "углеродный налог" на импорт из стран, которые используют технологии с высокими выбросами. Тем самым, будут обеспечены равные права импорта и европейских товаров, произведённых с минимальными выбросами углекислого газа.
Глава Минприроды также добавил, что российский законопроект об ограничении выбросов парниковых газов станет основой для изменения экономического уклада страны.
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