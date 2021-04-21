Бывший первый замглавы Минфина перешла на работу в банк "ФК Открытие"

Бывший первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко займёт должность заместителя председателя правления в ПАО Банк "ФК Открытие", принадлежащего Центробанку. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка, включая взаимодействие с органами власти.

Кроме того, Нестеренко будет отвечать за вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Нестеренко большую часть профессиональной жизни посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Впоследствии перешла в Минфин и даже возглавляла Федеральное казначейство.

19 марта текущего года она была освобождена от должности главного замминистра финансов в связи с переходом на новую работу. Стоит отметить, что Нестеренко покинула Минфин на фоне сокращений: количество заместителей уменьшилось с 12 до десяти, количество главных заместителей — с двух до одного.