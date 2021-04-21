Россиянам вернули 2,4 млрд рублей по программе туристического кешбэка

В рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне уже получили 2,4 млрд рублей, поскольку приобрели туры на 12,5 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что правительство направило на новый этап поддержки внутреннего туризма 2 млрд рублей. При этом к 20 апреля текущего года россиянам выплачено 2,36 млрд рублей за покупку туров на 12,48 млрд рублей. Кешбэком, по его словам, воспользовалось 588 тысяч граждан.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу, действующую до 15 июня 2021 года, до конца текущего года, а также выплачивать кешбэк за путёвки для детей в детские лагеря.

Чернышенко отметил, если по обычным турам условия кешбэка до конца года будут сохранены прежними (20% от стоимости), то по детскому отдыху кешбэк составит 50%.

"Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", — заверил вице-премьер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.