На социальные инициативы Путина потребуется 400 млрд рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил в наличии ресурсов на выполнение социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. "Инициативы просчитаны", правительство потратит на них около 400 млрд рублей за два года.

"Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы", — сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Силуанова, общие затраты составят около 400 млрд рублей. Большая часть из них — 270 млрд рублей — "это в текущем году", остальные — в 2022 году.

Наибольших расходов потребуют выплаты школьникам по 10 тысяч рублей. На это уйдёт порядка 170 млрд рублей.

Министр также подчеркнул, что социальные инициативы не несут инфляционных рисков, поскольку будут реализовываться за счёт имеющихся средств бюджета, "без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке".