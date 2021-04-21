Послание Путина укрепило рубль

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию привело к укреплению рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:55 мск биржевой курс доллара США снизился на 38 копеек, до 76,4525 рубля за $1, биржевой курс евро — на 58 копеек, до 91,8325 рубля за евро. Причём во время выступления президента российская валюта укреплялась ещё сильнее.

Положительный эффект можно объяснить объявленными Путиным мерами поддержки населения и регионов.

В частности, президент поручил выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 6,35 тысячи рублей в месяц и выдать семьям со школьниками по 10 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июля текущего года на детей в неполных семьях будут выплачивать по 5,65 тысячи рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до семи лет будут платить в размере 100% от зарплаты.

Также Путин поручил заменить регионам коммерческие кредиты на бюджетные, отложить возврат "пандемийных" кредитов до 2029 года и выдавать регионам новые инфраструктурные кредиты, выделив под эти цели 500 млрд рублей.