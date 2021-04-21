Центробанк РФ рассматривает оценки рисков вложений по цветовой, цифровой и более экзотичной "вкусовой" шкале. Об этом на онлайн-марафоне рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, "мы должны говорить с человеком на понятном ему языке", поэтому ЦБ провёл "несколько фокус-групп". Результаты исследования показали, что будет оптимальным сочетание светофорной палитры оценки риска (зелёный, жёлтый, красный), цифровой и, возможно, ещё с какими-то дополнительными нюансами — есть более экзотические варианты, типа шкала вкусовая — "яблоко", "лимон", "перец".
Мамута отметил "нетривиальность" задачи объяснения человеку, впервые вышедшего на фондовый рынок, о рисках операций, которые он собирается провести. Так что первой и самой важней задачей рынка является создание так называемых паспортов продуктов, которые будут коротко и ясно отражать их суть и риски.
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