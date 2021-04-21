Эксперт рассказала о вариантах досрочного выхода на пенсию

В России поэтапно повышается пенсионный возраст, но официальные способы досрочного выхода на пенсию никто не отменял. При каких условиях россиянин может выйти на пенсию досрочно, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

По её словам, можно выйти на пенсию досрочно, если в предпенсионном возрасте остаться без работы, сообщает "Прайм". Если гражданина уволили из-за сокращения штата или ликвидации организации, он встал на учёт в центр занятости, но так и не смог найти подходящую работу, то ему предложат досрочное назначение пенсии.

При этом есть ограничения — на такой досрочный выход на пенсию могут претендовать те, кому до пенсии осталось не более двух лет, их страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, накопленные пенсионные баллы — не менее 21.

Досрочную пенсию могут получить немало других категорий людей. К ним относятся люди, работающие в опасных и вредных условиях труда — металлурги, шахтёры, водители общественного транспорта, лётчики, пожарные. Также раньше выйти на пенсию могут жители Крайнего Севера, врачи, педагоги и деятели искусств, многодетные матери или люди с большим стажем работы (37 лет у женщин и 42 года у мужчин).

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