МВФ не считает цифровой юань угрозой для доллара

Цифровой юань в ближайшее время не сможет уменьшить роль доллара в мировой торговле. Так считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Во время онлайн-конференции, организованной агентством Bloomberg, Гопинат заявила, что довольно скептически относится к тому, что цифровой юань может заменить доллар США.

Она напомнила, что пока Китай собирается использовать цифровой аналог национальной валюты только внутри страны. Когда же китайские власти перейдут к применению цифрового юаня на международной основе, то будут вынуждены взаимодействовать с международным сообществом, чтоб "всё проходило гладко".

По мнению главного экономиста МВФ, какая-либо другая валюта, решившая взять на себя роль доллара, "должна занимать очень прочное положение в ряде институтов". Для этого стране, выпускающей валюту, нужно обеспечить "доверие к общественным институтам и защиту инвесторов". Китай этим требованиям в настоящее время не отвечает.

Также Гопинат заявила, что не понимает, как биткойн может представлять угрозу для доллара, поскольку виртуальная валюта "совершенно не играет роль денег" и является средством для "спекулятивных инвестиций".

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