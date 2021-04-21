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В России может появится прогрессивная шкала тарифов на электричество

Экономика » Финансы » Деньги

Союз потребителей РФ предложил перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электричество для населения, при которой в случае превышения нормы потребления устанавливается более высокая плата. Предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

В России может появится прогрессивная шкала тарифов на электричество

Союз потребителей предложил установить норму потребления на уровне 100 кВт•ч в месяц на человека, но предоставить региональным властям право корректировать его, сообщают "Известия". Это поможет решить проблему перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса.

Сейчас россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, утверждают эксперты. Тем не менее, они уверены, что инициативу нужно более тщательно проработать, в том числе защитив малообеспеченных граждан, пользующихся техникой низкого уровня энергоэффективности.

Позднее Министерство энергетики заявило, что не рассматривает инициативу по введению прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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