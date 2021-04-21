Чем Россия, действительно, может "насолить" Западу

Западные страны вводят против России санкции с 2014 года, а РФ лишь однажды ввела против них продовольственное эмбарго. Эксперты назвали топ-5 способов, которые Россия может использовать, чтобы "насолить" Западу.

Один из них — прекратить поставки палладия, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на опрошенных экспертов. Это довольно редкий металл и его половина попадает на мировой рынок из России.

Способ второй — прекратить поставки титана. 65% потребностей Airbus и 35% потребностей Boeing в титане обеспечивает Россия.

Также можно запретить западным компаниям работать в России, закрыть небо для западных компаний и перестать продавать США ракетные двигатели.

Есть и другие российские товары, без которых Западу будет непросто: тяжёлые вертолёты, ядерное топливо, большие астрономические зеркала.

Применение любых перечисленных "санкций" нанесёт серьёзный ущерб экономикам западных стран, но проблема в том, что немаленькие убытки понесёт и сама Россия.

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