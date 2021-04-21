Рост реальных зарплат россиян ускорился до 2%

В феврале 2021 года скорректированные на инфляцию зарплаты россиян выросли на 2% в годовом выражении после минимального роста месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе 2021 года реальные зарплаты подросли всего на 0,1% и снизились на 28,9% по сравнению с декабрём 2020 года. Февральский рост составил 2%, по сравнению с предыдущим месяцем — 1,7%.

Среднемесячная начисленная зарплата в феврале 2021 года составила 51,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с февралём 2020 года на 7,8%, по сравнению с январём 2021 года — на 2,5%.

В целом за январь-февраль текущего года реальная зарплата выросла всего на 1,6% после роста на 6,3% годом ранее.

Как сообщалось ранее, уровень безработицы в феврале 2021 года составлял 5,7%. В марте 2021 года он снизился до 5,4% или 4,1 млн человек. Число человек, квалифицированных как безработные, опустилось ниже апрельского уровня 2020 года (4,3 млн человек).