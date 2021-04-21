Российская экономика впервые за год продемонстрировала рост

В марте 2021 года российская экономика выросла на 0,5% в годовом выражении. Это произошло впервые с марта 2020 года, утверждает Министерство экономического развития РФ.

В обзоре ведомства "Картина деловой активности" отмечается, что в феврале текущего года экономика снизилась на 2,5%, в январе — на 2,2%.

Годовой рост ВВП в марте связывают с положительной динамикой ряда отраслей, включая промышленность, транспортный грузооборот и строительство.

В частности, объём обрабатывающей промышленности вырос на 4,2% в годовом выражении после снижения на 1,7% месяцем ранее. Основными драйверами стали машиностроение и химическая промышленность. Продолжился уверенный рост в лёгкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе.

Спад в добывающем сектора замедлился до 5,6% с 9% месяцем ранее. Грузооборот транспорта увеличился на 3,9% после снижения на 0,5% соответственно. Строительство показало рост на 0,4% после околонулевой динамики в феврале-январе.

В целом за первый квартал 2021 года экономика сократилась на 1,3% в годовом выражении после снижения на 1,8% в четвёртом квартале 2020 года.