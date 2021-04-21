Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Футбольная Суперлига просуществовала двое суток
США и Япония разошлись во мнениях по поддержке Тайваня
Жители деревни Грязь недовольны соседством Пугачёвой и Галкина
Соловьёв разъяснил, в чей день рождения выступил Зеленский
Тимати посадил своего полуторагодовалого сына за руль гоночного авто
Автор докладов по Навальному в ПАСЕ рассказал о цели своей работы
Волочкова сделала поперечный шпагат верхом на лошади
Акции в поддержку Навального: что известно
Слово президента: Путин обратится к Федеральному Собранию

Минфин и Минэнерго согласовали корректировку демпфера

Экономика » Финансы » Деньги

Министерство финансов РФ сообщило, что согласовало с Министерством энергетики законопроект с корректировкой демпфера, который удерживает цены на бензин от роста. Документ внесён в правительство на рассмотрение.

Минфин и Минэнерго согласовали корректировку демпфера

Минфин напомнил, что демпфер работает с 1 января 2019 года. В итоге в 2019 года рост цен на бензин был сопоставим с инфляцией, а в 2020 года составил всего 2,5%, что в два раза ниже инфляции.

Но чтобы удержать рост цен на бензин в пределах инфляции в этом году потребовались изменения. Согласно поправкам, индикативная цена бензина в формуле демпфера увеличивается на 4 тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года и на 2,7 тысячи рублей за тонну с 1 января по 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года индикативная цена будет индексироваться ежегодно на 3%.

Общий объём расходов из-за корректировки демпфера составит 350 млрд рублей в 2021–2023 годах. Половина расходов будет компенсирована за счёт увеличения НДПИ на нефть.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На законных основаниях. «Демпфер» на бензин против скачка цен на топливо
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Соловьёв разъяснил, в чей день рождения выступил Зеленский
Тимати посадил своего полуторагодовалого сына за руль гоночного авто
Автор докладов по Навальному в ПАСЕ рассказал о цели своей работы
Волочкова сделала поперечный шпагат верхом на лошади
Акции в поддержку Навального: что известно
Слово президента: Путин обратится к Федеральному Собранию
Умер американский композитор Джим Стейнман
Депутат Госдумы заявил об упорстве Запада в попытке изолировать Россию
В Госдуме рассказали, что можно ждать от послания Путина ФС
Внучка Гурченко заявила о пропаже фамильных бриллиантов
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова Игорь Буккер Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины
Путешествия
Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию
Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников