Минфин и Минэнерго согласовали корректировку демпфера

Министерство финансов РФ сообщило, что согласовало с Министерством энергетики законопроект с корректировкой демпфера, который удерживает цены на бензин от роста. Документ внесён в правительство на рассмотрение.

Минфин напомнил, что демпфер работает с 1 января 2019 года. В итоге в 2019 года рост цен на бензин был сопоставим с инфляцией, а в 2020 года составил всего 2,5%, что в два раза ниже инфляции.

Но чтобы удержать рост цен на бензин в пределах инфляции в этом году потребовались изменения. Согласно поправкам, индикативная цена бензина в формуле демпфера увеличивается на 4 тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года и на 2,7 тысячи рублей за тонну с 1 января по 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года индикативная цена будет индексироваться ежегодно на 3%.

Общий объём расходов из-за корректировки демпфера составит 350 млрд рублей в 2021–2023 годах. Половина расходов будет компенсирована за счёт увеличения НДПИ на нефть.

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