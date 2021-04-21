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Шкалу прогрессивной платы "за свет" предложено ввести в России

Экономика

Обязательную прогрессивную плату тарифов на электроэнергию могут ввести в России. Инициатива исходит от Союза потребителей России.

Шкалу прогрессивной платы "за свет" предложено ввести в России

По данным "Известий", этот план предлагает ввести верхний лимит, за потребление выше которого платить придется больше. На человека предлагают установить такой условной границей 100 киловатт-часов в месяц, за проживание "дополнительных" граждан хотят добавок в 50 квт/ч, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент в полтора раза.

Также прозвучала инициатива предоставить каждому региону делать свой собственный порог в зависимости от длины светового дня. Все это было представлено российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Ранее бывший депутат Госдумы, специалист по тарифам ЖКХ Андрей Руденко выступил против инициативы Госсовета предоставлять малоимущим льготы на электроэнергию за счёт более обеспеченных россиян.

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Тарифы ЖКХ растут не по годам
Автор: Михаил Закурдаев
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