Минфин рассчитывает на получение дополнительных ненефтегазовых доходов

Министерство финансов РФ прогнозирует получение в этом году дополнительных ненефтегазовых доходов благодаря более быстрому восстановлению экономики, чем ожидалось ранее.

Как заявил в интервью Reuters заместитель министра финансов Владимир Колычев, ожидается поступление дополнительных 500 млрд рублей, не связанных с нефтью и газом. Он объяснил свои ожидания тем, что восстановление экономики и налоговой базы идёт быстрее, чем ожидалось. "Этот прирост налогов создаёт пространство" для того, чтобы направить дополнительные средства на реализацию приоритетных проектов.

Также Колычев рассказал, что при средней цене на нефть марки Urals в $60 за баррель российский бюджет получит дополнительные 1,5 трлн рублей. Впрочем, весь "переизбыток", как мы знаем, уйдёт в Фонд национального благосостояния в соответствии с бюджетным правилом.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета впервые за десять лет снизилась до 30%.