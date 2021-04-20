Согласно результатам опроса, проведённого Центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково, почти треть россиян не хочет отказываться от наличных. При этом банковские карты, которые позволяют проводить безналичные операции, есть у подавляющего большинства россиян.
Итак, 31% опрошенных заявили, что будут абсолютно недовольны в случае полной отмены наличных денег. В то же время против отмены безналичных операций выступают только 15% граждан.
В настоящее время банковские карты имеются у подавляющего большинства россиян — 87%. Этот показатель в 2017 году составлял 75%.
Большая часть из тех, у кого нет банковской карты, не собираются её получать, почти половина из них ссылается на невыгодные условия банков. Ключевыми барьерами для них также являются привычка пользоваться наличными (36%) и недоверие к банкам (31%).
Опрос проведён в 70 регионах России, в выборку включены ответы 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.
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