Стоимость золота за 20 лет увеличилась в 18 раз

С 2001 года цены на золото выросли в 18 раз, говорится в отчёте Всемирного совета по золоту (World Gold Council). 20 апреля 2021 года стоимость драгоценного металла на Нью-Йоркской товарной бирже составляет $1 768,6 за тройскую унцию.

"Мировой инвестиционный спрос с 2001 года рос в среднем на 15% в год, а цена на золото выросла в 18 раз за тот же период", сообщает ТАСС со ссылкой на этот отчёт.

С 1971 года, когда был отменён золотой стандарт и доллар США перестал быть обеспеченным золотом, цены на драгоценный метал росли в среднем на 11% в год.

Запасы физического золота у инвесторов и Центральных банков на сегодняшний день оцениваются в 356 трлн рублей + дополнительные 86 трлн рублей в производных инструментах.

Общий объём добытого в мире золота составляет примерно 201,3 тысячи тонн стоимостью более 910 трлн рублей или $12,2 трлн. За последние десять лет добыча драгоценного металла увеличивалась примерно на 3,3 тысячи тонн в год, что приводило к росту золотых запасов на 1,8%.

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