Что бизнес ждёт от послания Путина

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию может уделить особое внимание увеличению доходов населения, инвестициям и восстановлению экономики от последствий распространения коронавируса. Такого мнения придерживаются бизнесмены.

По мнению главы общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, в послании президента, помимо ответа на обострение международной обстановки, будут три блока, сообщает РИА "Новости".

Первый блок будет состоять из инициатив по увеличению доходов — индексация пенсий, рост заработной платы бюджетникам. Во второй войдёт поддержка семей. Оба блока важны для бизнеса, несмотря на их социальную направленность, потому что "деньги всё равно придут на рынок и, в какой-то степени поддержат малый бизнес". Третий блок, по словам Калинина, будет посвящён созданию высокотехнологичной и социальной инфраструктуры.

Глава "Опоры России" также пожелал, чтобы Новый кодекс административных правонарушений перестал носить "репрессивный характер". Президент "Деловой России" Павел Титов, в свою очередь, надеется, что Путин затронет тему роли бизнеса в реализации национальных проектов.

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