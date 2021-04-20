Стало известно, в каких городах можно быстро накопить на квартиру

Сервис по подбору персонала hh. ru и сервис по подбору недвижимости ЦИАН составили рейтинг российских городов по времени накопления денег на квартиру. Результаты, мягко сказать, оказались удивительными.

В тройку лидеров рейтинга вошли Челябинск, Оренбург и Саратов, сообщает РБК. В этих городах можно в среднем накопить на однокомнатную квартиру за пять лет и на первоначальный взнос по ипотеке в размере 15% — за один год.

Рейтинг составлен из расчёта медианных предлагаемых зарплат и средней стоимости однокомнатной квартиры. Откладываемая сумма рассчитывалась как разница между зарплатой и прожиточным минимумом для трудоспособных граждан. В городах-лидерах медианные зарплаты составили 40-42 тысячи рублей, средняя стоимость однокомнатной квартиры — 1,7-1,9 млн рублей.

За лидерами следуют Ульяновск, Рязань, Киров, Тольятти, Омск и Астрахань, где для накопления на однокомнатную квартиру требуется шесть лет, на первоначальный взнос по ипотеке — один год.

В Нижнем Новгороде и Хабаровске на это уйдёт девять лет и один год, в Казани — 11 лет и два года, во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве — 12 лет и два года.

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