Банки наперекор росту ключевой ставки "удешевили" кредиты

Необычная ситуация сложилась на банковском рынке: 33 банка снизили ставки по кредитам, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка РФ. Эксперты считают щедрость банков кратковременным явлением.

Согласно данным финансового маркетплейса "Сравни. ру", на которые ссылаются "Известия", ставки по кредитам снизили 33 банка, хотя Центробанк в конце марта повысил ключевую ставку, тем самым увеличив стоимость фондирования. Диапазон снижения в зависимости от программы составил от 0,5 до 3,5 процентного пункта.

Сильнее всего кредиты "подешевели" в Примсоцбанке, "Хлынове", УБРиР, НИБе, ВТБ, Локо Банке, "Уралфинансе", Металлинвестбанке, Азиатско-Тихоокеанском банке, Татсоцбанке, МИБе и "Левобережном". При этом в среднем ставки по кредитам снизились на 0,5 процентного пункта.

Впрочем, эксперты считают, что щедрость банков — явление кратковременное. Уже в этом квартале ожидается рост ставок по кредитам на 2 процентного пункта в среднем.

При этом аналитик "Финама" Игорь Додонов не видит в сложившейся ситуации ничего сверхъестественного, поскольку влияние динамики ключевой ставки на стоимость кредитов не столь однозначно, как в случае с депозитами. На кредитные ставки, по его словам, влияют различные премии за риск, которые могут уменьшаться при улучшении ситуации в экономике.

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