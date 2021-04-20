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Дерипаска назвал способ выхода России из-под санкционного давления

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Российский миллиардер Олег Дерипаска нашёл решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса. Этому будет способствовать, по его мнению, распространение цифрового юаня.

Дерипаска назвал способ выхода России из-под санкционного давления

Как он написал в своём телеграм-канале, "цифровой юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле", что, собственно и поспособствует выходу России из-под санкционного пресса.

Дерипаска ссылается на то, что председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии экономического форума в китайском Бао, призвал покончить с гегемонией США. Миллиардер считает, что Китай имеет на это право, так как является второй экономикой в мире, в первом квартале продемонстрировал рост ВВП на 17% в годовом выражении и может стать первой экономикой уже к 2026 году.

В то же время США испытывают серьёзные проблемы с государственными финансами: дефицит госбюджета достиг рекордных $1,7 трлн по итогам первой половины финансового года. При этом они "заигрались" с санкциями и заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчётах.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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