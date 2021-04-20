Юрист перечислил безобидные действия, которые могут лишить денег

В современном мире достаточное количество рисков и можно легко лишиться денег, совершив довольно безобидные действия. О том, какие шаги влекут за собой потерю денег, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Самый простой и распространённый способ лишиться денег — разговаривать с телефонными мошенниками, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются выудить данные банковских карт, сообщает "Прайм". Чтобы не совершать эту ошибку, юрист рекомендует в любых случаях класть трубку и самостоятельно перезванивать в банк.

Ещё одним распространённым способом лишиться денег являются "всевозможные разновидности мгновенных кредитов по смс". По словам Петропольского, люди оформляют мгновенный кредит из разряда "купи букет дорогостоящих цветов за 5-6 тысяч", а потом оказываются должниками на сотни тысяч рублей, потому что не прочли договор. Чтобы защититься от подобных опасностей, нужно всегда внимательно читать подписываемые документы.

Также юрист рекомендует серьёзно подумать о последствиях вложения материнского капитала в покупку квартиры. В этом случае придётся выделять детям долю в приобретённой недвижимости, продать которую в дальнейшем будет невозможно, потому что потребуется разрешение органов опеки, которые дают их очень редко.