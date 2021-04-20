АСВ подало иск о взыскании 211 млрд рублей с экс-владельца банка "Югра"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 210,5 млрд рублей с бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Иск поступил в суд 19 апреля текущего года. Пока он не принят к рассмотрению.

Некоторые компании-ответчики из этого иска АСВ также являются соответчиками по другим искам агентства. Речь идёт об АО "Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм нефть", Seneal International Agency Ltd.

Стоит отметить, что это далеко не первый иск АСВ против экс-владельца банка "Югра" и связанных с ним компаний. Общая сумма требований агентства неизвестна.

В 2019 году Центробанк РФ оценивал "дыру" в банке "Югра" в 160,9 млрд рублей.

Тем временем, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело против Хотина о хищении 267 млрд рублей. При этом расследование растраты 23,6 млрд рублей уже завершено. Обвинения предъявлены Хотину, экс-председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, бывшему президенту банка Алексею Нефедову и экс-директору московского филиала Нине Черновой.

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