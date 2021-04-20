Доля нефтегазовых доходов бюджета упала до минимума с 2011 года

За первый квартал 2021 года нефтегазовые доходы федерального бюджета снизились на 10%, в результате чего их доля упала до 30%.Это рекордно низкий квартальный показатель с 2011 года, говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе" Высшей школы экономики.

В целом доходы за квартал составили 5,3 трлн рублей, согласно предварительным данным Министерства финансов РФ. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Нефтегазовые доходы сократились на 10%, остальные — выросли на 25%.

Сокращение нефтегазовых доходов при сопоставимой цене на нефть объясняется сокращением добычи "чёрного золота" в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом поступления в бюджет остальных доходов подскочили за счёт роста внутреннего и "ввозного" НДС на 27%. Это связано с ростом собираемости НДС, усилением контроля по возврату НДС, ростом товарного импорта (+8%) и ослаблением рубля (-12%). Часть роста поступлений пришлось на сделку со Сбербанком (Центробанк перечислил в бюджет оставшиеся 200 млрд рублей) и на увеличение сборов акцизов (+9,5%).

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