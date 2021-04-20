Решение ОПЕК+ привело к росту цен на нефть

Мировые цены на нефть начали расти после того, как участники ОПЕК+ решили в апреле ограничиться заседанием мониторингового комитета. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к 9:36 мск стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 1%, до $67,7 за баррель, а стоимость нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) — на 1%, до $64,1 за баррель.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения в апреле только заседания мониторингового комитета, без общего заседания. Таким образом, ожидается сохранение ранее принятых решений по квотам на добычу "чёрного золота".

Поддерживает нефтяной рынок и ослабление доллара. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику американской валюты относительно евро, швейцарского франка, иены, канадского доллра, фунта стерлингов и шведской кроны, снижается в ходе торгов на 0,14%.

Эксперты также отмечают оптимизм инвесторов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Европе, хотя в Индии сохраняется высокий уровень заражения.

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