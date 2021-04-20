РЖД запросят средства ФНБ на "восточный БАМ"

РЖД определили список проектов, средства на которые они хотели бы получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Среди них — программа развития восточного участка Байкало-Амурской магистрали, предназначенного для вывоза угля из Якутии.

Ещё в марте 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизмы финансирования "восточного БАМа", в том числе с помощью средств ФНБ. Он заявил, что если в этом возникнет необходимость, то он ничего не будет иметь против.

Заместитель руководителя РЖД Андрей Макаров на брифинге оценил стоимость строительства "якутского участка" в 350 млрд рублей. Также в ходе выступления он обратил внимание на потребность в более энергичном развитии проекта после смены акционера Эльгинского месторождения, которое ранее принадлежало "Мечелу", а теперь — компании "А-Проперти".

В связи с этим "потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией". Без электрификации на это понадобится 350 млрд рублей, с электрификацией — 700 млрд рублей.

Между тем, инвестиционная программа РЖД уже дефицитная: разрыв между необходимыми расходами и прогнозными доходами составляет около 800 млрд рублей. Поэтому "мы будем поднимать вопрос о финансировании "якутского кластера" за счёт средств Фонда национального благосостояния", пояснил Макаров.

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