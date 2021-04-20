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ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании

Экономика » Прогнозы и статистика

В пятницу, 23 апреля, совет директоров Центробанка РФ повысит ключевую ставку, уверены эксперты. Но относительно того, насколько она вырастет, их мнения разделились.

ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании

По мнению директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, основным сценарием является повышение ключевой ставки до 5%, сообщает РИА "Новости". В пользу такого шага говорит рост геополитической напряжённости, включая вероятность ужесточения санкций, и инфляционное давление в России и в других развивающихся странах.

Также эксперты отмечают такие факторы, как восстановление экономики и ожидаемые траты из Фонда национального благосостояния.

При этом глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик обратил внимание на то, что из-за роста геополитических рисков повышается волатильность рубля, которая ускоряет и без того высокую инфляцию.

В то же время некоторые другие аналитики полагают, что ЦБ ограничится шагом в 0,25 процентного пункта и повысит ключевую ставку до 4,75%. В частности, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев прогнозирует именно такое повышение ставки, объясняя замедлившейся в апреле инфляцией и отсутствием резкого роста риск-премии после введения новых санкций.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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