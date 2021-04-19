АСВ запустило механизм осведомителей из банков-банкротов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) официально запустило механизм мотивации банкиров раскрывать информацию в обмен на снижение требований к ним.

При этом агентство готово снизить свои субсидиарные требования к ним только в случае, если представленная ими информация приведёт к увеличению конкурсной массы банка-банкрота, сообщает "Интерфакс".

В частности, АСВ рассчитывает на получение информации о фактических руководителях должников банка, чью задолженность сложно взыскать, и месте нахождении их имущества.

Снижение размера требований к информатору будет определяться в судебном порядке на основании ходатайства агентства. Заинтересованные в этом лица могут направлять в АСВ письма в произвольной форме с указанием значимой информации. Письма могут быть отправлены по почте или курьером на официальный адрес агентства, который можно найти на его сайте.

На прошлой неделе первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников рассказывал о планах организации мотивировать осведомителей снижением размера субсидиарной ответственности. По его словам, закон позволял это делать и раньше, но АСВ только сейчас решило использовать это для пополнения конкурсной массы.