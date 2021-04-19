"Камаз" создаст автобус на водородном топливе

Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" собирается создать автобус на водородном топливе уже в этом году. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

По его словам, "Камаз" сделает всё, чтобы в 2021 году появился первый автобус на водороде, чтобы он начал эксплуатироваться в тестовом режиме и готовиться к сертификации.

В то же время Когогин заметил, что для широкого внедрения водородного транспорта нужно создавать соответствующую заправочную инфраструктуру, иначе "водородные" автобусы не смогут работать.

Также глава "Камаза" заявил, что за водородной тематикой будущее, в том числе и будущее экспорта — без электричества и водорода выход на некоторые рынки будет закрыт. В частности, для традиционных видов топлива будет полностью закрыта Европа.

На прошлой неделе сообщалось, что Министерство энергетики РФ разработало Концепцию развития водородной энергетики, согласно которой к 2050 году страна будет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год. В настоящее время проект документа проходит согласование в правительстве.

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