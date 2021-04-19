Стало известно, сколько россиян осталось без работы из-за пандемии

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев раскрыл число россиян, оставшихся без работы в 2020 году. По его словам, в период пандемии 2020 года на портале Роструда "Работа в России" зарегистрировались как безработные практически 6 млн человек.

По его словам, во время пандемии в прошлом году у россиян появилась возможность удалённо регистрироваться в качестве безработных. В результате как безработные зарегистрировались практически 6 млн граждан, рассказал он в ходе круглого стола на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка".

Сейчас на портале зарегистрировано 10 млн соискателей и работодателей, ежедневно соискателям доступны 1,7 млн вакансий. По мнению Васильева, "это уже серьёзный инструмент, который определяет политику на рынке труда".

Ранее сообщалось, что число официально безработных россиян снизилось до 1,9 млн человек. По поручению президента Владимира Путина к концу года этот показатель должен снизиться до уровня 2019 года. Чтобы добиться этого, нужно трудоустроить более 1 млн человек, поскольку до начала пандемии число официальных безработных в России составляло 735 тысяч человек.