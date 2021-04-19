Moody's оценило эффект от санкций США

Санкции США против государственного долга России ухудшат финансовую гибкость правительства, но эффект будет ограниченным из-за низких потребностей в заимствованиях. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

По факту, на прошлой неделе США расширили санкции против российского госдолга. Если ранее американцам запрещалось покупать гособлигации, номинированные в долларах, при первичном размещении, то с 14 июня 2021 года запрет расширится на рублёвые гособлигации.

В обзоре агентства подчёркивается, что новый запрет ещё больше ограничит финансовую гибкость правительства и бюджетные возможности. Только созданный властями финансовый буфер, низкие потребности в заимствованиях и "улучшенный политический инструментарий" позволят им справиться с отрицательными последствиями.

Также Moody's предупреждает о сохранении вероятности ужесточения санкций, в том числе за счёт распространения ограничений на вторичный рынок. Этот риск является важным фактором для суверенного рейтинга России.

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