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Moody's оценило эффект от санкций США

Экономика » Рынки » Долговой рынок

Санкции США против государственного долга России ухудшат финансовую гибкость правительства, но эффект будет ограниченным из-за низких потребностей в заимствованиях. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

Moody's оценило эффект от санкций США

По факту, на прошлой неделе США расширили санкции против российского госдолга. Если ранее американцам запрещалось покупать гособлигации, номинированные в долларах, при первичном размещении, то с 14 июня 2021 года запрет расширится на рублёвые гособлигации.

В обзоре агентства подчёркивается, что новый запрет ещё больше ограничит финансовую гибкость правительства и бюджетные возможности. Только созданный властями финансовый буфер, низкие потребности в заимствованиях и "улучшенный политический инструментарий" позволят им справиться с отрицательными последствиями.

Также Moody's предупреждает о сохранении вероятности ужесточения санкций, в том числе за счёт распространения ограничений на вторичный рынок. Этот риск является важным фактором для суверенного рейтинга России.

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США вводят санкции против госдолга России
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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