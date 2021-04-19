Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Олег Дерипаска знает о бедности в стране много, но Росстат оперирует большим количеством данных. Поэтому правительство ориентируется именно на цифры Росстата.
Таким образом Песков прокомментировал заявление Дерипаски о том, что Росстат "научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". Ведь на самом деле число россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, не 18,7 млн человек, а 80 млн человек.
По словам Пескова, Дерипаска — достаточно опытный предприниматель и обладает большим объёмом знаний, является крупным работодателем. И всё-таки Росстат оперирует большим количеством данных, поэтому правительство всегда будет ориентироваться на его данные в борьбе с бедностью, которая является одним из главных приоритетов его работы.
Пресс-секретарь президента отметил, что пандемия коронавируса и вызванный ею мировой экономический кризис привели к увеличению числа бедных в России. Но рост оказался не таким серьёзным, благодаря "выверенным точечным методам поддержки граждан в это нелегкое время".
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