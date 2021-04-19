Московская биржа разрешит обменивать на валютном рынке небольшие суммы

С 26 апреля 2021 года Московская биржа разрешит участникам рынка совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от 1 доллара и 1 евро. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Пока на Московской бирже можно обменивать не менее $1 000 или 1 000 евро. После того, как изменения вступят в силу, минимальный объём заявки составит $1 или 1 евро, максимальный — $999,9 или 999,9 евро.

Это позволит сделать биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора, так как станет возможным обмен валюты для собственных потребностей.

Как заявил директор департамента валютного рынка биржи Андрей Скабелин, теперь полный набор сервисов будет у каждой категории клиентов, включая банки, корпорации, брокеров и частных инвесторов.

Финансовый аналитик Василий Олейник в беседе с "Правдой.Ру" рассказывал, насколько выгодно обменивать валюту именно на Московской бирже. Во-первых, здесь самая маленькая разница между покупкой и продажей, во-вторых, обмен происходит, действительно, по текущему курсу.