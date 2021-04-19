Министерство финансов РФ предложило приостановить проект строительства 25 мусоросжигательных заводов. Ведомство не нашло "обоснование" для расходов на общую сумму 1,3 трлн рублей.
Об этом говорится в письме заместителя министра финансов Ирины Окладниковой в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает РБК.
Минфин не считает нужным тратить 1,3 трлн рублей на 25 мусоросжигательных заводов, пока не заработают первые пять, запуск которых запланирован до конца 2023 года. В письме Окладникова подчёркивает, что финансовая модель мусоросжигательных заводов убыточна, внутренняя норма доходности составляет минус 3,9% без договоров о предоставлении мощности и экосбора.
Кстати, ещё в феврале текущего года Абрамченко спрашивала: "Зачем нам нужна дорогостоящая электроэнергия (которую будут вырабатывать мусоросжигательные заводы — ред) и "золотой" мусор?"
Проект по строительству мусоросжигательных заводов занимается дочернее предприятие госкорпорации "Ростех" — "РТ-Инвест". Оно запросило для экологической утилизации отходов 320 млрд рублей субсидий из федерального и региональных бюджетов, 100 млрд рублей за счёт договоров о предоставлении мощности и 840 млрд рублей через экосбор.
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