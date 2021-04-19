Минфин не нашёл "обоснование" для 25 мусоросжигательных заводов

Министерство финансов РФ предложило приостановить проект строительства 25 мусоросжигательных заводов. Ведомство не нашло "обоснование" для расходов на общую сумму 1,3 трлн рублей.

Об этом говорится в письме заместителя министра финансов Ирины Окладниковой в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает РБК.

Минфин не считает нужным тратить 1,3 трлн рублей на 25 мусоросжигательных заводов, пока не заработают первые пять, запуск которых запланирован до конца 2023 года. В письме Окладникова подчёркивает, что финансовая модель мусоросжигательных заводов убыточна, внутренняя норма доходности составляет минус 3,9% без договоров о предоставлении мощности и экосбора.

Кстати, ещё в феврале текущего года Абрамченко спрашивала: "Зачем нам нужна дорогостоящая электроэнергия (которую будут вырабатывать мусоросжигательные заводы — ред) и "золотой" мусор?"

Проект по строительству мусоросжигательных заводов занимается дочернее предприятие госкорпорации "Ростех" — "РТ-Инвест". Оно запросило для экологической утилизации отходов 320 млрд рублей субсидий из федерального и региональных бюджетов, 100 млрд рублей за счёт договоров о предоставлении мощности и 840 млрд рублей через экосбор.

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