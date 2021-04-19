Правительство расширило семейную ипотеку на частные дома

Льготная ипотека для семей с двумя и более детьми теперь доступна и для покупки частных домов, а также для их строительства и приобретения земельных участков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, льготную ипотеку теперь можно оформить и для строительства жилого дома. Правительство рассчитывает, что это позволит улучшить жилищные условия более 20 тысяч российских семей и для некоторых из них "осуществить мечту ребёнка об отдельной комнате".

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, льготные кредиты под 6% годовых выдаются не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретения земельного участка.

Действующая программа распространяется на те семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Также она доступна для семей с одним ребёнком-инвалидом.

Чтобы получить льготную ипотеку для строительства частного дома, нужно заключить договор подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем. Первоначальный взнос составит 15% от стоимости строительства и земельного участка, либо от стоимости строительства, если земельный участок уже принадлежит семье.