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Как не заплатить лишнего за пустую квартиру: совет эксперта

Экономика » Финансы » Деньги

Обязанность по оплате коммунальных услуг возникает с момента возникновения права собственности на квартиру. И даже если собственник не проживает в ней, всё равно он обязан оплачивать "коммуналку", которую в этом случае можно уменьшить.

Как не заплатить лишнего за пустую квартиру: совет эксперта

В частности, установив индивидуальные приборы учёта потребления воды, газа, электроэнергии и отопления, можно практически до нуля снизить ежемесячные платежи, сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя расчётно-абонентского отдела ГК "Юнисервис" Викторию Зыкину.

При этом расходы на содержание помещения и общего имущества, а также за вывоз мусора не удастся снизить, даже если не проживать в квартире, указывает эксперт. Последнее особенно обидно, учитывая тот факт, что не проживая в квартире, собственник физически не накапливает мусор, который нужно вывозить. Но так решили власти: вывоз мусора — не коммунальная, а жилищная услуга.

Так что полностью избавиться от коммунальных платежей можно только сдав жильё. Обязанность за уплату коммунальных платежей переходит на арендатора, а собственник получает ещё и доход, даже если составляет официальный договор аренды и с дохода уплачивает НДФЛ.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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