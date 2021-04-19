Адвокат рассказала, как давать деньги в долг с гарантией возврата

Вопрос гарантий возврата одолженных денег отнюдь не праздный, поскольку многие сталкивались с этим, давай в долг деньги знакомым и даже близким. О том, как обезопасить себя от невозврата долга, рассказала адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

По её словам, если отношения с банками и юридическими лицами регулируются соответствующими законами, то отношения между физическими лицами — Гражданским кодексом, сообщает "Прайм".

Согласно Гражданскому кодексу, договор займа вступает в силу с момента передачи денег. Причём при сумме займа свыше 10 тысяч рублей необходимо заключить договор в письменном виде.

Тем не менее, передачу денег даже при наличии заключённого письменного договора придётся подтверждать с помощью расписки, переписки или других доказательств.

Гражданский кодекс также позволяет использовать в заёмных отношениях между физическими лицами неустойку, залог и поручительство. Причём любое из этих условий должно быть прописано в договоре займа.

В ином случае суд исключит указанные требования кредитора. В то же время суд может уменьшить неустойку, если сочтёт её величину несоразмерной долгу, а также не будет взыскивать залог, если он несоразмерен задолженности, а обязательство не исполняется менее трёх месяцев.

В целом Ермолаева советует прежде чем давать кому-либо в долг, ознакомиться с Гражданским кодексом или проконсультироваться со специалистом.

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