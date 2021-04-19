Эксперт рассказал о рисках кредитно-потребительских кооперативов

Доходность, которую можно получить, участвуя в кредитно-потребительских кооперативах (КПК), привлекает россиян. Только она сопряжена с высоким риском потери всех своих сбережений, предупредил эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, инвестиции в КПК не застрахованы государством, как в случае с банковскими вкладами, сообщает РИА "Новости".

Он напомнил, что чем выше доходность, тем выше риск, в том числе потери всех денег. Если заёмщики КПК перестанут погашать кредиты, то "вкладчики" перестанут получать выплаты.

Зельцер объяснил, что КПК по сути своей являются кассами взаимопомощи: капитал формируется за счёт взносов пайщиков впоследствии направляется на выдачу займов членам кооператива.

При этом под КПК нередко скрываются финансовые пирамиды, поэтому прежде чем рискнуть сбережениями, нужно, по меньшей мере, проверить наличие кооператива в Государственном реестре.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ займётся прямым надзором за микрофинансовыми организациями, КПК и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, размер активов которых превышает 100 млн рублей.

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