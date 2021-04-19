Финансовый эксперт Василий Олейник в беседе с "Правдой.Ру" заявил о невозможности точного прогноза по курсу рубля на неделю-месяц. По его словам, несмотря на то, что есть аналитики, которые, якобы, что-то знают, предсказать колебания валют невозможно.
Эксперт считает, что дать прогноз относительно краткосрочных колебаний рубля, да и любого другого актива на фондовом рынке, невозможно, поскольку никто не знает, что случится завтра.
В апреле рубль слабел из-за обострения геополитических рисков на Украине, но никто не может сказать, что будет дальше.
"Начнётся какая-нибудь военная операция в выходные — в понедельник получим обвал рубля. Не начнётся, наоборот, будет какое-то послабление — рубль укрепится", — пояснил Олейник.
В долгосрочной перспективе можно оперировать экономическими факторами, той же инфляцией. В развивающихся странах, в том числе в России, инфляция выше, чем в развитых. Поэтому в долгосрочной перспективе российская валюта будет слабеть по отношению к доллару США.
Финансовый эксперт также заявил, что аналитики, которым платят деньги и которые, якобы, что-то знают, на самом деле тычат пальцем в небо. Большинство событий, влияющих на рынок, невозможно предугадать.
В частности, никто не мог предположить, что контейнеровоз перекроет Суэцкий канал. А он взял и перекрыл и всё — мгновенно цены на нефть подскочили, а рубль начал укрепляться.
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