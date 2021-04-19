В России может возродиться страхование от безработицы, действовавшее до 2001 года. Соответствующую тему рассмотрит следующий созыв Госдумы.
Новым этапом работы по совершенствованию законодательства о занятости может стать законопроект о страховании от безработицы, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Тарасенко.
По его мнению, это тема для следующего созыва Госдумы, но он уверен, что депутаты вернутся к ней. Тарасенко считает, что "возрождение этой системы давно назрело, это эффективный способ" преодоления кризиса.
Система страхования от безработицы до 2001 года представляла собой обязанность работодателей уплачивать 2% от фонда оплаты труда в специальный фонд занятости. Из него безработные получали пособия в размере 75% от среднего заработка в течение первых трёх месяцев, далее в размере 60% и 40%. В 2001 году фонд ликвидировали и начали платить пособия по безработице напрямую из бюджета.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.