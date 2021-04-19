В России могут вернуть налог на безработицу

В России может возродиться страхование от безработицы, действовавшее до 2001 года. Соответствующую тему рассмотрит следующий созыв Госдумы.

Новым этапом работы по совершенствованию законодательства о занятости может стать законопроект о страховании от безработицы, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Тарасенко.

По его мнению, это тема для следующего созыва Госдумы, но он уверен, что депутаты вернутся к ней. Тарасенко считает, что "возрождение этой системы давно назрело, это эффективный способ" преодоления кризиса.

Система страхования от безработицы до 2001 года представляла собой обязанность работодателей уплачивать 2% от фонда оплаты труда в специальный фонд занятости. Из него безработные получали пособия в размере 75% от среднего заработка в течение первых трёх месяцев, далее в размере 60% и 40%. В 2001 году фонд ликвидировали и начали платить пособия по безработице напрямую из бюджета.