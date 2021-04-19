Назван сценарий обрушения доллара к развивающимся валютам

Снижение курса доллара, в том числе по отношению к развивающимся валютам, вполне возможно, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его словам, такое развитие сценария возможно в случае опережающего роста развивающихся государств по сравнению с США, сообщает агентство "Прайм".

Правда, устойчивый негатив в американской экономики негативно отражается и на развивающихся странах, потому что инвесторы выводят из них капитал, чтобы вложить его в доллар как актив-убежище. Так что после любого снижения доллар начнёт снова укрепляться. То есть его падение будет в любом случае ограниченным по времени.

Бабин полагает, что обрушить доллар надолго можно только за счёт появления не менее крупной и диверсифицированной экономики, которая столкнёт США с мировой экономической арены.

По оценке финансиста, Китай эту роль не сможет сыграть, поскольку сильно зависит от сырьевого импорта и экспорта товаров. В Евросоюзе свои проблемы, которые уже привели к Brexit, и дезинтеграция продолжает нарастать. Поэтому экономика США по-прежнему выигрывает.

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