Депутаты хотят освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ со вкладов

Группа депутатов собирается внести в Госдуму РФ законопроект, освобождающий пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от банковских вкладов. Авторами документа выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Иван Мельников, Юрий Афонин и другие.

Они напоминают, что с 1 января 2021 года вступил в силу закон, обязывающий россиян уплачивать НДФЛ с крупных доходов от банковских вкладов, сообщает РИА "Новости".

По мнению депутатов, этот закон не учитывает интересы незащищённых групп населения, таких как работающие пенсионеры. Поэтому они предлагают вывести их из-под действия нового закона.

При этом, чтобы льгота была использована во благо, от уплаты НДФЛ освобождается только доход, не превышающий 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. При текущей ключевой ставке Центробанка, это доход от вклада размером менее 3 млн рублей.

Авторы законопроекта утверждают, что если принять его прямо сейчас, то пенсионеры не успеют "лишиться денег", так как налог будет рассчитываться по итогам 2021 года.

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