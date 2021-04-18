Каждый десятый бизнесмен нарушает закон

Как выяснилось, почти каждый десятый бизнесмен в России нарушает закон и ведёт дела по "серой" схеме. Причём треть из них не регистрируют свой бизнес из-за нежелания платить налоги.

Об этом говорится в исследовании банка "Хайс", на которое ссылается "Секрет фирмы".

В ходе исследования банк опросил 1 200 владельцев собственного бизнеса. 9,4% из них нарушали закон и ведут свои дела по "серой" схеме, то есть, не являются бизнесменами как таковыми.

Большая часть из них (42,5%) ссылаются на то, что вести бизнес официально слишком тяжело из-за сложности при составлении отчётности, которые нужно предоставлять налоговой и банкам. Ещё 32,1% ведут "серый" бизнес из-за нежелания платить налоги. 25% недовольны стоимостью банковского обслуживания.

Стоит отметить, что "серые" бизнесмены часто сталкиваются с отказом клиентов от их услуг. Из общего количества таких клиентов 43,8% отказались из-за сложностей при переводе денег на счёт физического лица, 31,3% — из-за недоверия к нелегальным бизнесменам. Несмотря на это, 32% "серых" бизнесменов продолжат нарушать закон и дальше.

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