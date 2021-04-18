Рубль может повторить рекорд падения 2014 года

Прошедшая неделя завершилась для рубля положительно: курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, курс евро — ниже 91 рубля. Тем не менее, сохраняются риски существенного ослабления российской валюты, в том числе до исторически рекордного уровня, зафиксированного в декабре 2014 года.

О том, какие риски угрожают рублю, "Российской газете" рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Во-первых, он объяснил, почему после объявления санкций курс рубля начал укрепляться. По его мнению, введённые санкции США оказались менее значимыми, чем их предполагаемый "замах", о котором так много говорили.

Во-вторых, Корнейчук считает, что до начала лета доллар будет стоить 73-76 рублей, благодаря налоговому периоду. При этом американская валюта может подорожать до 79,6 рубля, если сохранятся геополитические риски по Украине. В случае их минимизации курс доллара опустится до 73,5-74 рублей.

Курс евро прогнозируется на уровне 93,2 рубля. Здесь также присутствуют геополитические риски, способные привести к росту стоимости европейской валюты до 100 рублей, как это было в декабре 2014 года. При смягчении геополитики курс евро опустится до 90,5 рубля.

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