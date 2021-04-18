Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"В 2 ночи решила резать": Анна Седокова рассказала об операции
США могут расширить санкции против российского госдолга
Наталья Краснова позавидовала жизнерадостности бомжа
Марина Африкантова ищет смысл жизни не только в детях
Дети Сергея Безрукова катаются верхом на папе
Анастасия Решетова призналась, с кем не закрутит роман
Елена Ваенга призналась, с чем связан её псевдоним
Харламов рассказал об удивительном пророчестве Кобзона на 2021 год
Якубович рассказал о внучке, которая работает в "Макдональдсе"

Рубль может повторить рекорд падения 2014 года

Экономика » Прогнозы и статистика

Прошедшая неделя завершилась для рубля положительно: курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, курс евро — ниже 91 рубля. Тем не менее, сохраняются риски существенного ослабления российской валюты, в том числе до исторически рекордного уровня, зафиксированного в декабре 2014 года.

Рубль может повторить рекорд падения 2014 года

О том, какие риски угрожают рублю, "Российской газете" рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Во-первых, он объяснил, почему после объявления санкций курс рубля начал укрепляться. По его мнению, введённые санкции США оказались менее значимыми, чем их предполагаемый "замах", о котором так много говорили.

Во-вторых, Корнейчук считает, что до начала лета доллар будет стоить 73-76 рублей, благодаря налоговому периоду. При этом американская валюта может подорожать до 79,6 рубля, если сохранятся геополитические риски по Украине. В случае их минимизации курс доллара опустится до 73,5-74 рублей.

Курс евро прогнозируется на уровне 93,2 рубля. Здесь также присутствуют геополитические риски, способные привести к росту стоимости европейской валюты до 100 рублей, как это было в декабре 2014 года. При смягчении геополитики курс евро опустится до 90,5 рубля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз доллара на май. Курс доллара. девальвация рубля, купить доллар, курс рубля, обвал рубля евро
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Банки готовы ограничивать россиянам онлайн-операции
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Игорь Орлов: Остеохондроз — это заболевание, которое есть у всех
"В 2 ночи решила резать": Анна Седокова рассказала об операции
США могут расширить санкции против российского госдолга
Наталья Краснова позавидовала жизнерадостности бомжа
Марина Африкантова ищет смысл жизни не только в детях
Дети Сергея Безрукова катаются верхом на папе
Анастасия Решетова призналась, с кем не закрутит роман
Елена Ваенга призналась, с чем связан её псевдоним
Популярное
Российский шоу-бизнес
Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+

Актриса приоткрыла завесу тайны и объяснила, как на самом деле в кино снимают постельные сцены.

Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
США и Канада. Новости и аналитика
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Экономика и бизнес
Останется ли Украина транзитёром газа?
Российский шоу-бизнес
Пугачёва похвасталась морем цветов после своего дня рождения
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Общество
Навальный объяснил, почему к нему не пускают врача
Шоу-бизнес
Звёзды Голливуда написали письмо в поддержку Навального
Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество
Мир. Новости мира
Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников