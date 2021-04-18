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США могут расширить санкции против российского госдолга

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Администрация президента США Джо Байдена изучает влияние введённых санкций против российского госдолга и "готовится ужесточить эти ограничения", если Россия "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США".

США могут расширить санкции против российского госдолга

Речь идёт о возможном расширении санкций на вторичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Введённые на прошлой неделе санкции против российского госдолга запрещают американским банкам покупать ОФЗ напрямую у Министерства финансов РФ (то есть, при первичном размещении бумаг), но они могут приобретать их у других инвесторов (то есть, на вторичном рынке).

По данным агентства, власти США рассматривают запрет на покупку ОФЗ в течение как минимум 90 дней с момента их размещения. Решение об ужесточении ограничений будет приниматься только после того, как введённые санкции отразятся на курсе рубле и доходности российских гособлигаций.

Напомним, помимо санкций против госдолга, США ввели ограничения против 32 российских организаций и граждан, а также объявили о высылке 10 дипломатов. Россия в ответ собирается выслать 10 дипломатов и запретить въезд в страну для восьми чиновников, причастных к разработке "антироссийского курса".

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США вводят санкции против госдолга России
Автор: Анастасия Гостищева
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