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Набиуллина отчиталась о доходах за 2020 год

Экономика » Правила игры » ЦБ

Доход председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019 годом. Самым высокими доходом среди руководителей ЦБ отличился пришедший в прошлом году Михаил Алексеев.

Набиуллина отчиталась о доходах за 2020 год

Итак, в 2020 году доход Набиуллиной составил 35,9 млн рублей, как и в 2019 году, следует из обнародованной декларации. Также в её собственности остались Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 кв м.

При этом доход её супруга, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьмина снизился до 44,6 млн рублей с 47,5 млн годом ранее. Имущество в его собственности также не изменилось — земельный участок площадью 1,5 тысячи кв м, дача (326,1 кв м) и доля в квартире (70,6 кв м).

Стоит отметить, что самый крупный доход среди руководителей ЦБ по итогам 2020 года получил пришедший туда в прошлом году заместитель председателя Михаил Алексеев. Его доход составил 112,8 млн рублей. Доход за 2019 год неизвестен.

Лидер по доходам 2019 и 2018 годов первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, в прошлом году "заработала" 78,2 млн рублей, немногим выше, чем за предыдущий год.

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Автор: Анастасия Гостищева
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