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Отразятся ли санкции на суверенном рейтинге России

Экономика » Финансы

На этой неделе США ввели санкции против госдолга России. Несмотря на их "мягкость", насколько они отразятся на суверенном рейтинге страны оценило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Отразятся ли санкции на суверенном рейтинге России

Как говорится в комментарии агентства, рейтинг России, находящийся на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, "устойчив к новым введённым санкциям США". Fitch считает, что санкционные риски будут высокими при администрации президента США Джо Байдена, поэтому их всевозможные версии уже заложены в текущий рейтинг.

Более того, аналитики агентства полагают, что санкции США не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России и помешать ей обслуживать свой долг. На текущий момент РФ обладает низким уровнем дефицита бюджета, стабильным финансовым секторов и огромным объёмом золотовалютных резервов.

Впрочем, Fitch продолжает считать санкции ключевым риском для суверенного рейтинга России, а уже введённые ограничения негативно повлияют на настроение инвесторов и будут испытывать на прочность финансово-экономическую политику российских властей.

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"Страшен не "мусорный рейтинг" России, а санкции"
Автор: Анастасия Гостищева
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