На этой неделе США ввели санкции против госдолга России. Несмотря на их "мягкость", насколько они отразятся на суверенном рейтинге страны оценило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Как говорится в комментарии агентства, рейтинг России, находящийся на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, "устойчив к новым введённым санкциям США". Fitch считает, что санкционные риски будут высокими при администрации президента США Джо Байдена, поэтому их всевозможные версии уже заложены в текущий рейтинг.
Более того, аналитики агентства полагают, что санкции США не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России и помешать ей обслуживать свой долг. На текущий момент РФ обладает низким уровнем дефицита бюджета, стабильным финансовым секторов и огромным объёмом золотовалютных резервов.
Впрочем, Fitch продолжает считать санкции ключевым риском для суверенного рейтинга России, а уже введённые ограничения негативно повлияют на настроение инвесторов и будут испытывать на прочность финансово-экономическую политику российских властей.
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